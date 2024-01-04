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Черышев об отношении к россиянам в Венеции: «Не чувствовал себя ущемленным, все относятся доброжелательно. Некоторые спрашивают, что у нас происходит»

Черышев об отношении к россиянам в Венеции: «Не чувствовал себя ущемленным, все относятся доброжелательно. Некоторые спрашивают, что у нас происходит»

«Все относятся ко мне доброжелательно. Конечно, некоторые спрашивают, что у нас происходит. Но я не чувствовал себя ни в чем ущемленным, благодарен всем за такое отношение.

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