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Свой банк - Кредитная Карта 120 дней

Свой банк - Кредитная Карта 120 дней

АО «Свой Банк»  (ранее АО «Газнефтьбанк) — федеральный онлайн-банк, входящий в группу крупного финтех-холдинга IDF Eurasia.

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