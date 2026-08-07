Александр Энберт о Аделии Петросян: возвращение после сложного сезона

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в парном катании Александр Энберт в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от возможного возвращения трёхкратной чемпионки Аделии Петросян на соревнования в сезоне 2026/2027.