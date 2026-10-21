It's official: Disney+ and Hulu have ordered a Glee-boot to series, and Ryan Murphy has already reached out to "about 10" of the show's original stars.
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