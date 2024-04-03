Депутат Белик заявил, что Столтенберг троллит Киев, обещая вступление в НАТО

Депутат из Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение в интервью РИА Новости о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг троллит Украину своими заявлениями о возможном вступлении в альянс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии