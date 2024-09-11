Власти Британии подтвердили неизменность позиции по ударам вглубь России

Представитель Даунинг-стрит в среду, 11 сентября, вновь выступила с подтверждением неизменности позиции властей Великобритании по атакам вооруженными формированиями Украины по территории России с использование британских ракет Storm Shadow.
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