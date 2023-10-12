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В Тамбове 12 октября отключат электричество на 2 улицах и одной площади

В Тамбове 12 октября отключат электричество на 2 улицах и одной площади

Жители нескольких улиц областного центра сегодня, 12 октября, останутся без электричества. По информации АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики временно прекратят электроснабжение по ряду адресов.

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