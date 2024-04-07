Греческие археологи нали 1800-летнюю мраморную голову Аполлона

Команда археологов из Университета Аристотеля в Салониках обнаружила хорошо сохранившуюся мраморную голову греческого бога Аполлона (II-III век нашей эры) во время раскопок в Филиппах, на северо-западе Греции.
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