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Петербургский дневник

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Сотрудники Росгвардии разыскали сбежавшего из больницы пенсионера

Сотрудники Росгвардии разыскали сбежавшего из больницы пенсионера

Он восстанавливался после инсульта и страдал проблемами с памятью 13 сентября пожилой мужчина, страдающий от провалов в памяти, сложил свои вещи в пакет и самовольно ушел из больницы Петродворцового района, где он проходил реабилитацию от инсульта.

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