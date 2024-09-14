Сотрудники Росгвардии разыскали сбежавшего из больницы пенсионера

Он восстанавливался после инсульта и страдал проблемами с памятью 13 сентября пожилой мужчина, страдающий от провалов в памяти, сложил свои вещи в пакет и самовольно ушел из больницы Петродворцового района, где он проходил реабилитацию от инсульта.
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