Сотрудники Росгвардии разыскали сбежавшего из больницы пенсионера

Он восстанавливался после инсульта и страдал проблемами с памятью 13 сентября пожилой мужчина, страдающий от провалов в памяти, сложил свои вещи в пакет и самовольно ушел из больницы Петродворцового района, где он проходил реабилитацию от инсульта.