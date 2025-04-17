В Тульской области спасатели потушили природный пожар на площади 400 квадратных метров

Природный пожар произошел в Тульской области 16 апреля. Очевидцы заметили сильное пламя на поле в Веневском районе, по дороге на Новомосковск, так же огонь от пала сухой травы бушевал близ села Березово и в пригороде Тулы.
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