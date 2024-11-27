Когда нечего терять: первыми в БРИКС могут вступить Беларусь и Палестина

Расширение глобальной структуры вряд ли сильно сыграет в её пользу, но и большого вреда точно не принесёт.
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