Почему только бедные мужчины считают женщин меркантильными?

Почему о том что все бабы меркантильные говорят только бедные мужики?Был у меня парень, встречаться он со мной начал потому что я не "меркантильная", сама за себя платила, угощала его, подарки дарила.
Популярные статьи
- Попросила соседа помочь вытолкать машину, но была послана. Теперь и мне наплевать на его график работы, у меня утром зарядка
- Перестала возить друга из-за его вечных подначек, указаний и советов под руку, когда я за рулем. А он не понимает, что случилось
- -Молчи, когда мужики разговаривают! - заявил мне пьяный попутчик, когда я не дала мужу сыграть с ним в карты на деньги
Свежие комментарии