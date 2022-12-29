ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему только бедные мужчины считают женщин меркантильными?

Почему только бедные мужчины считают женщин меркантильными?

Почему о том что все бабы меркантильные говорят только бедные мужики?Был у меня парень, встречаться он со мной начал потому что я не "меркантильная", сама за себя платила, угощала его, подарки дарила.

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