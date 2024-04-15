Рогов сообщил, что Франция поставила Украине новую партию гаубиц Caesar

Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили к военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожской линии фронта, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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