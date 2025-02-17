Почему машина с АКП заводится только с нажатой педалью тормоза?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Почему при пуске двигателя на машинах с автоматом ­требуется нажимать на педаль тормоза?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор «За рулем»:– Это защита от случайного пуска со включенной передачей, ведь у некоторых моделей можно заглушить двигатель, когда селектор находится в положении «драйв», и если у него механический привод, то двигатель останется соединенным с колесами.