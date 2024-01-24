Подведение итогов проекта «Чистый воздух» в Братске перенесли на 2026 год

В Братске продолжается реализация комплексного плана мероприятий по улучшению экологии, сообщили в администрации города во время брифинга по вопросам развития общественного транспорта и охраны окружающей среды.
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