360

162 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А почему фанерную "звезду" не затопило?Филиппу Киркорову...
  • Елена Князева
    самое интересное выяснится через пару-тройку деньков. Проведут расследование, самое тщательное. И окажется, что пиндо...Госсекретарь США ...
  • Владимир Животов
    Пиндосы, лишь бы что-нибудь бздануть, не подумавши!Госсекретарь США ...

Украинские военные обстреляли из «Градов» два района Донецка

Украинские военные обстреляли из «Градов» два района Донецка

Украинские войска обстреляли зажигательными снарядами Ворошиловский и Калининский районы Донецка. Для атаки они использовали БМ-21 «Град», заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх