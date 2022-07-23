Украинские военные обстреляли из «Градов» два района Донецка

Украинские войска обстреляли зажигательными снарядами Ворошиловский и Калининский районы Донецка. Для атаки они использовали БМ-21 «Град», заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские войска обстреляли зажигательными снарядами Ворошиловский и Калининский районы Донецка. Для атаки они использовали БМ-21 «Град», заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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