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Экс-руководителя провинции Хубэй в КНР приговорили к смертной казни за взятки

Экс-руководителя провинции Хубэй в КНР приговорили к смертной казни за взятки

Суд в Китае приговорил к смертной казни экс-секретаря парткома Компартии КНР провинции Хубэй Цзян Чаоляна за взятки на сумму более 746 млн юаней (около $111 млн).

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