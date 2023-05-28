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"Уже слишком поздно" - Пригожин посетил приграничные регионы и озвучил суровую правду, о которой все боятся говорить.

"Уже слишком поздно" - Пригожин посетил приграничные регионы и озвучил суровую правду, о которой все боятся говорить.

Евгений Пригожин После долгих препирательств, главному "оркестранту" страны Евгению Пригожину всё же разрешили посетить самые горячие приграничные регионы нашей страны, куда он хотел попасть ещё несколько месяцев назад.

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