Компании стали проявлять интерес к размещению облигаций с плавающей ставкой

Корпоративные заемщики стали более активными на внутреннем долговом рынке. Так, в октябре 2023 года было проведено 113 размещений рублевых облигаций на 403 млрд рублей, что на 40% больше, чем в этом же месяце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Cbonds.