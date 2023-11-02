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Компании стали проявлять интерес к размещению облигаций с плавающей ставкой

Компании стали проявлять интерес к размещению облигаций с плавающей ставкой

Корпоративные заемщики стали более активными на внутреннем долговом рынке. Так, в октябре 2023 года было проведено 113 размещений рублевых облигаций на 403 млрд рублей, что на 40% больше, чем в этом же месяце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Cbonds.

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