Новости СВО. На камере боевика ВСУ нашли видео расстрела жителей под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 02.10.2024

Также морпехи ТОФ ликвидировали группировку разведчиков ВСУ в Курской области. На камере GoPro боевика ВСУ нашли видео расстрела жителей Курской области Российские военные сообщили, что на одной из касок ликвидированных боевиков ВСУ в Курской области была обнаружена камера GoPro.