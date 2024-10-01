Новости СВО. На камере боевика ВСУ нашли видео расстрела жителей под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 02.10.2024

Также морпехи ТОФ ликвидировали группировку разведчиков ВСУ в Курской области. На камере GoPro боевика ВСУ нашли видео расстрела жителей Курской области Российские военные сообщили, что на одной из касок ликвидированных боевиков ВСУ в Курской области была обнаружена камера GoPro.
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