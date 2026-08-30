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Тульские новости

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Тульская область показала 15% прирост IT-компаний

Тульская область показала 15% прирост IT-компаний

За год в Тульской области появилось 413 новых IT-компаний, прирост составил 15%, 90,8% из них — индивидуальные предприниматели.

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