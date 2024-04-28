Следком РФ в ДНР расследует военные преступления представителей киевского режима и уголовные дела, возбужденные в отношении местных жителей

Председатель СК России Алексей Бастрыкин в ходе совещания, состоявшегося в Мариуполе, заслушал доклад по уголовным делам, направленным для передачи в суд и заочного осуждения в отношении ряда граждан Украины.
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