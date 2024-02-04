Врач Сергеева опровергла семь популярных мифов об онкозаболеваниях

Существует множество мифов об онкологических заболеваниях, в которые продолжают верить пациенты. Семь ложных мифов опровергла главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Красноярского края Ирина Сергеева.
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