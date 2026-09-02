В Касимове новую школу планируют открыть к концу осени

На данный момент школа завершена на более чем 90 процентов. Представители местного самоуправления отметили, что выявлен ряд нарушений со стороны подрядчика.
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