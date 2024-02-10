В России призвали бороться за приезд мигрантов в страну

России уже пора бороться за привлечение в страну трудовых мигрантов, так как у них появляются более привлекательные направления для заработка, призвала директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова.
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