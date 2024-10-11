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Царьград

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Алаудинов: Зеленского ликвидируют из-за неудач на фронте

Алаудинов: Зеленского ликвидируют из-за неудач на фронте

По мнению генерал-майора, президент Украины вряд ли выживет — он слишком много знает.Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов допустил, что Владимира Зеленского могут ликвидировать на фоне неудач на фронте.

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