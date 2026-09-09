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Новости Липецка

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От школьной парты до подвига: в Липецкой области увековечили память Ивана Красикова

От школьной парты до подвига: в Липецкой области увековечили память Ивана Красикова

Иван Красиков, выпускник школы посёлка Талицы, погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

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