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Над администрацией Артемовска водрузили российский флаг в память о военкоре Владлене Татарском

Над администрацией Артемовска водрузили российский флаг в память о военкоре Владлене Татарском

В Артемовске в Донецкой Народной Республике в воскресенье, 2 апреля, водрузили флаг Российской Федерации в память о погибшем в результате взрыва в Санкт-Петербурге военном корреспонденте Владлене Татарском.

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