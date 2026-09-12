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Царьград

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АЗС «Нефтехимпром» разрешила 20 литров бензина в канистры

АЗС «Нефтехимпром» разрешила 20 литров бензина в канистры

Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае возобновила продажу бензина в канистры. Лимиты на одно авто сохранились — не более 40 литров, включая максимум 20 литров в канистру.

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