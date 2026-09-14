Два мужчины пострадали при ракетной атаке на Курск

Два жителя Курска получили ранения в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на город. Об этом 14 сентября сообщил глава региона Александр Хинштейн, передает Rambler.
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