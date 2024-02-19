Трофейная Bradley на Чернышевского в Авдеевке

Подбитая боевая машина пехоты Bradley ODS-SA ВСУ (с) Фото канала «Работайте, братья!» Американская БМП M2A2 Bradley ODS-SA с динамической защитой BRAT украинских войск, подбитая в ходе контратаки на юге Авдеевки в начале февраля, стала трофеем российской армии.
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