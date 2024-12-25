Гагин: ВСУ сформировали серьезную группировку в подземельях Часова Яра

ВСУ собрали в Часовом Яре в ДНР серьезную группировку и возвели там фортификации, в том числе в поземных коммуникациях огнеупорного комбината, поэтому освобождение города до сих пор продолжается, рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.