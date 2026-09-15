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Калужские новости

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В Калугу ежедневно будут поставлять 120 тонн бензина из Беларуси

В Калугу ежедневно будут поставлять 120 тонн бензина из Беларуси

Ежедневно на независимые АЗС региона будет поступать не менее 120 тонн бензина АИ-92. Дополнительно власти заключили соглашения с предпринимателями о стабилизации цен на топливо.

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