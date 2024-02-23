Основатель "Рыбаря": крушение самолета Пригожина выглядит как мистификация

Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил в специальном интервью, что не верит в смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе<strong>Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук <a href="">заявил</a> в специальном интервью RTVI, что не верит в смерть основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе.
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