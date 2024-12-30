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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чжилей – о потенциальном поединке Джошуа и Фьюри: «Отличный способ узнать, кто лучший тяжеловес Великобритании. Больше смысла не вижу»

«Бой Фьюри против Джошуа? Не думаю, что этот поединок очень важен с точки зрения борьбы за пояс. Бой обсуждался долгое время, когда у обоих боксеров были пояса.

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