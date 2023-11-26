Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Голыми руками": в Киеве признались, как солдат ВСУ заставляют разминировать поля

"Голыми руками": в Киеве признались, как солдат ВСУ заставляют разминировать поля

Шмыгаль: ВСУ вынуждены голыми руками разминировать огромные минные поля Фото: REUTERS Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что подразделения ВСУ вынуждены голыми руками разминировать минные поля, эффективность которых в остановке украинского наступления признавали западные СМИ.

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