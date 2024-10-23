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В России растет число компаний, разрабатывающих ценностное предложение

В России растет число компаний, разрабатывающих ценностное предложение

В условиях кандидатского рынка и обострившейся конкуренции за квалифицированные кадры работодатели начали задумываться о том, как привлечь потенциальных сотрудников, показало исследование get experts, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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