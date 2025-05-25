Минобороны: в Курской области сбили еще 10 украинских дронов

До полуночи в Курском регионе ликвидировали 17 дронов противника.25 мая в период с 0:00 до 7:00 на территории Курской области были уничтожены 10 беспилотников ВСУ, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии