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Курские новости

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  • Егор Горшков
    Такие стажировки это огромная возможность прежде всего ну и конечно опыт.Победители Всерос...

Минобороны: в Курской области сбили еще 10 украинских дронов

Минобороны: в Курской области сбили еще 10 украинских дронов

До полуночи в Курском регионе ликвидировали 17 дронов противника.25 мая в период с 0:00 до 7:00 на территории Курской области были уничтожены 10 беспилотников ВСУ, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

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