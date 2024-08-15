Под Петербургом врачи спасали мужчину, у которого инфаркт маскировался под сильную изжогу

Зачастую человек и не догадывается, что у него предынфарктное состояние или приступ уже случился. Симптомы могут быть самыми разнообразными, поэтому так легко принять это опасное для жизни состояние за другие проблемы со здоровьем.
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