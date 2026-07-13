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FiNE NEWS

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Диего Форлан взял на себя руководство сборной Уругвая по футболу

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан назначен новым главным тренером национальной команды. Это решение принято после ухода с поста аргентинца Марсело Бьелсы, который покинул тренерский штаб после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года.

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