Карелин рассказал молодежи о важности физкультуры и спорта

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин рассказал участникам Всемирного фестиваля молодежи о важности физической культуры и спорта для воспитания характера и опыта работы в коллективе.
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