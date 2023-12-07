Корабли Черноморского флота выполнили стрельбы в акватории Чёрного моря

В ходе выполнения задач по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины отряд боевых кораблей (ОБК) Черноморского флота (ЧФ) провел учение с выполнением дневных и ночных стрельб из штатного вооружения.