НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
  • Grandad
    А еще осенью писали, что "Спартак выбыл из чемпионской гонки".«У «Спартака» сил...

Джокович вышел в рекордный 79-й полуфинал «Мастерса» 

Джокович вышел в рекордный 79-й полуфинал «Мастерса» 

Серб обыграл Себастьяна Корду. Баланс Джоковича в четвертьфиналах на этом турнире стал 7:0. Единственный раз, когда серб проиграл в Майами после выхода в четвертьфинал, был в 2009-м – тогда в финале он уступил Энди Маррею.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх