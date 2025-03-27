Джокович вышел в рекордный 79-й полуфинал «Мастерса» 

Серб обыграл Себастьяна Корду. Баланс Джоковича в четвертьфиналах на этом турнире стал 7:0. Единственный раз, когда серб проиграл в Майами после выхода в четвертьфинал, был в 2009-м – тогда в финале он уступил Энди Маррею.