Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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РИА Новости: ВСУ понесли потери, пытаясь снять флаг России в Троицком в ДНР

Вооружённые силы Украины понесли потери, пытаясь снять флаг России в освобождённом Троицком (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового отделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Сергей Талалаев.

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