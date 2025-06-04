РИА Новости: ВСУ понесли потери, пытаясь снять флаг России в Троицком в ДНР

Вооружённые силы Украины понесли потери, пытаясь снять флаг России в освобождённом Троицком (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового отделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Сергей Талалаев.
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