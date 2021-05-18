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Скандальные картины Василия Шульженко о российской глубинке

Скандальные картины Василия Шульженко о российской глубинке

Дудочка. Автор: Василий Шульженко. Творчество Василия Шульженко из Москвы принято называть не иначе как скандальным.

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Валерий Евстафьев
Быдлопись.
zorbel белкин
Интересно, а как с пьянством в глубинке сейчас?????
Starikan Старенький
У АВТОРА с детства ГЛУБОКАЯ НЕНАВИСТЬ У ДУШЕ...
Нина Синельникова
Либо мужика в детстве отец таскал по таким местам, либо художник решил повторить успехи кинорежисс. Звягинцева и ему подобных. Но что-то ничего не написано про зарубежные награды. Интересно, а сам он так же живет?
Денис Ватутин
Жаль что талант направлен на откровенное говно -и, что печально - говно, направленное на его же предков - отцов и дедов. Лучше бы нарисовал очереди в банкомат, или в центр занятости населения. Бомжей, проституток, наркоманов -в общем, приметы "лучшего" демократического государства, которое, конечно же превосходит этот "убогий совок"...
Валентина Филиппова
Прекрасная сатира!!!
Юрий Гарамов
Маразматик
Станислав Аслаповский
Как он ненавидит людей и всё вокруг... Травмированный человек. Злой, с чувством собственного превосходства. Это не ирония и не сатира, это оправдание своей подлости и убогости души за счёт других. Муха навозная. Как ребёнка просят - Нарисуй папу, нарисуй маму. Вот он и рисует. Мстит что ли? Явно больной. Сравните его "работы" с картинами Анджелы Джерих. Это как любовь сравнивать со злом.
Николай
Особенно "классная" картинка про сортир.
Николай
Между прочим, такие рожи можно найти в любой стране.
Обозреватель
Ещё один представитель ублюдочной богемы. Мразь.
ТОМАС СУХОТИН
Тупиковый художник...

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