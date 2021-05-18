Скандальные картины Василия Шульженко о российской глубинке

ИскусствоКультураСкандальные картины Василия Шульженко о российской глубинке Дудочка. Автор: Василий Шульженко. Творчество Василия Шульженко из Москвы принято называть не иначе как скандальным.Вернуться к статье127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ЕвстафьевБыдлопись.zorbel белкинИнтересно, а как с пьянством в глубинке сейчас?????Starikan СтаренькийУ АВТОРА с детства ГЛУБОКАЯ НЕНАВИСТЬ У ДУШЕ...НСНина СинельниковаЛибо мужика в детстве отец таскал по таким местам, либо художник решил повторить успехи кинорежисс. Звягинцева и ему подобных. Но что-то ничего не написано про зарубежные награды. Интересно, а сам он так же живет?Денис ВатутинЖаль что талант направлен на откровенное говно -и, что печально - говно, направленное на его же предков - отцов и дедов. Лучше бы нарисовал очереди в банкомат, или в центр занятости населения. Бомжей, проституток, наркоманов -в общем, приметы "лучшего" демократического государства, которое, конечно же превосходит этот "убогий совок"...Валентина ФилипповаПрекрасная сатира!!!Юрий ГарамовМаразматикСтанислав АслаповскийКак он ненавидит людей и всё вокруг... Травмированный человек. Злой, с чувством собственного превосходства. Это не ирония и не сатира, это оправдание своей подлости и убогости души за счёт других. Муха навозная. Как ребёнка просят - Нарисуй папу, нарисуй маму. Вот он и рисует. Мстит что ли? Явно больной. Сравните его "работы" с картинами Анджелы Джерих. Это как любовь сравнивать со злом.НиколайОсобенно "классная" картинка про сортир.НиколайМежду прочим, такие рожи можно найти в любой стране.ОбозревательЕщё один представитель ублюдочной богемы. Мразь.ТОМАС СУХОТИНТупиковый художник...
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