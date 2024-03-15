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"В 2025-м всем русским придется защищать свои дома"

"В 2025-м всем русским придется защищать свои дома"

В Сети сейчас активно распространяется пророчество знаменитого афонского старца Стефана Карульского.

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Комментарии
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Алексей Тан
-&quot;Не дам я вам больше пророков, всё что вам необходимо, я всё вам сказал&quot; Новый завет  (Апоксалипсис). и -&quot;В конце времён, много появится различных &quot;пророков&quot; и колдунов  там же, Новый завет,  ... так что, к различным Вассерманам и Жириновским... ещё и &quot;старцы с Афона &quot;добавилисЯ.&quot;
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22 час.
Sergiy Che
...Заставь дурака Тана Евангелие читать - он там разжёванное толком не поёмёт, но поучать всех кинется))  Попутал ветхозаветных пророков свидеельствовавших о пришествии Мессии - сыне Божием о чём там писано, с веками народу помогавшими старцами-прозорливцами и прости Господи ещё Жириков бесноватых в одну кучу сунул! О разнице)) - https://azbyka.ru/svyatye-providcy-dar-prozorlivosti
Святые провидцы. Дар прозорливости - православная энциклопедия «Азбука веры»
Православный портал «Азбука веры»
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20 час.

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