"В 2025-м всем русским придется защищать свои дома"

Алексей Тан

-"Не дам я вам больше пророков, всё что вам необходимо, я всё вам сказал" Новый завет (Апоксалипсис). и -"В конце времён, много появится различных "пророков" и колдунов там же, Новый завет, ... так что, к различным Вассерманам и Жириновским... ещё и "старцы с Афона "добавилисЯ."