В Сети сейчас активно распространяется пророчество знаменитого афонского старца Стефана Карульского.
"В 2025-м всем русским придется защищать свои дома"
Комментарии
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Алексей Тан
-"Не дам я вам больше пророков, всё что вам необходимо, я всё вам сказал" Новый завет (Апоксалипсис). и -"В конце времён, много появится различных "пророков" и колдунов там же, Новый завет, ... так что, к различным Вассерманам и Жириновским... ещё и "старцы с Афона "добавилисЯ."
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22 час.
Sergiy Che
...Заставь дурака Тана Евангелие читать - он там разжёванное толком не поёмёт, но поучать всех кинется)) Попутал ветхозаветных пророков свидеельствовавших о пришествии Мессии - сыне Божием о чём там писано, с веками народу помогавшими старцами-прозорливцами и прости Господи ещё Жириков бесноватых в одну кучу сунул! О разнице)) - https://azbyka.ru/svyatye-providcy-dar-prozorlivosti
Святые провидцы. Дар прозорливости - православная энциклопедия «Азбука веры»
Православный портал «Азбука веры»
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20 час.
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