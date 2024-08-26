Тарантино заявил, что Болдуин виновен в смерти оператора

Квентин Тарантино сильно критикует своих коллег по киноиндустрии. На этот раз он высказался по поводу трагического инцидента на съемочной площадке фильма «Ржавчина», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс.
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