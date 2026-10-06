Не лень, а беда: врач назвала скрытые симптомы истощения у детей

Когда школьник теряет интерес к любимым занятиям или говорит о себе «я ленивый», это может быть не недостатком характера, а признаком перегрузки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В сети обсудили в...
- В сети обсудили в...
- ИТ Медсестра сказочн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым