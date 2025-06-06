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Царьград

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ЕС ведёт войну против России: Орбан рассказал, сколько она продлится

ЕС ведёт войну против России: Орбан рассказал, сколько она продлится

Виктор Орбан заявляет о "прокси-войне" ЕС против России на Украине. Венгерский премьер подчеркивает, что Брюссель использует Украину как оборонительный рубеж, и призывает к мирным переговорам для скорейшего урегулирования конфликта.

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