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Невилл: «Если в мае игроки «Манчестер Сити» поднимут над головой трофей АПЛ, начнется настоящий хаос»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что после скандала с нарушением финансовых правил АПЛ чемпионство «Манчестер Сити» в этом сезоне вызовет большой резонанс.

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