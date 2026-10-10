Невилл: «Если в мае игроки «Манчестер Сити» поднимут над головой трофей АПЛ, начнется настоящий хаос»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что после скандала с нарушением финансовых правил АПЛ чемпионство «Манчестер Сити» в этом сезоне вызовет большой резонанс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым